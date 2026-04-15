Formazione scuola-lavoro per oltre 100 studenti del Da Vinci grazie alla collaborazione tra istituto, Promotuscia e le Cna di Viterbo e Civitavecchia, Rimini e Formazione Emilia Romagna • Terzo Binario News

“Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro occasioni concrete di conoscenza delle imprese e delle competenze richieste oggi dal mercato, è una priorità per CNA”. Così Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, e Gabriella Nicolò, responsabile territoriale di CNA Formazione Emilia-Romagna, commentano i percorsi di formazione scuola-lavoro (Fsl) promossi dall’Istituto “Leonardo da Vinci” di Viterbo.

Si sono infatti conclusi con successo i percorsi di orientamento al lavoro che l’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci” ha realizzato in collaborazione con CNA Formazione Emilia-Romagna e CNA Rimini, nell’ambito delle iniziative finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

Un’esperienza significativa di formazione scuola lavoro, come sottolineato dal dirigente scolastico dell’ITT Da Vinci, Luca Damiani:

“Questi percorsi – dice – rappresentano un’opportunità concreta per i nostri studenti di entrare in contatto diretto con il mondo produttivo, sviluppando competenze tecniche e trasversali fondamentali per il loro futuro professionale. La collaborazione con realtà qualificate del territorio emiliano e a livello nazionale arricchisce l’offerta formativa della scuola e rafforza il legame tra istruzione e lavoro”.

A raccontare il valore del progetto sono Alessio Pagliara e Beatrice Fortunati, di PromoTuscia, società di marketing territoriale che ha curato l’organizzazione: “I percorsi si sono svolti a Rimini nei giorni scorsi, coinvolgendo oltre 100 studenti accompagnati dai docenti dell’istituto in un’esperienza formativa intensiva della durata di sette giorni. L’iniziativa, inserita nell’investimento PNRR ‘Nuove competenze e nuovi linguaggi’ – spiegano Pagliara e Fortunati – ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e professionale, combinando attività teoriche, laboratoriali e momenti di confronto diretto con esperti e realtà produttive”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra più realtà. PromoTuscia, tour operator e destination management company attiva da oltre trent’anni nella progettazione di viaggi ed esperienze formative, ha lavorato in sinergia con CNA di Viterbo e Civitavecchia, attraverso cui ha avviato il contatto con CNA fo.er, società di formazione e agenzia per il lavoro di CNA Emilia-Romagna. Un raccordo che ha permesso di offrire agli studenti esperienze concrete e in linea con le esigenze delle imprese.

I percorsi attivati hanno coperto ambiti strategici per il futuro delle professioni tecniche: dalla robotica alle tecnologie emergenti, dall’automazione industriale alla progettazione con droni, fino alle biotecnologie e alla domotica. Ogni attività è stata strutturata attraverso workshop, laboratori, incontri con esperti e visite aziendali, con l’obiettivo di sviluppare competenze Stem (Science, technology, engineering, mathematics) e favorire un orientamento più consapevole.

L’ITT “Leonardo da Vinci” di Viterbo conferma così il proprio impegno in una didattica innovativa, capace di coniugare formazione, tecnologia e occupabilità, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro in una prospettiva sempre più concreta e orientata al futuro.