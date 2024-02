Il Cerveteri Women in trasferta a Latina, comincia la Coppa Italia • Terzo Binario News

Le ragazze di Mister Lenzi debuttano in Coppa, domenica trasferta a Latina

Concluso il Campionato con la schiacciante vittoria in trasferta contro il Callions con il risultato di 1 a 7, per il Cerveteri Women di Mister Jacopo Lenzi comincia l’avventura in Coppa Italia Eccellenza.

Alla loro prima esperienza in assoluto insieme, le ragazze etrusche stanno conducendo un’ottima stagione che le ha viste concludere il girone a quota 7 punti: un traguardo importante anche se non sufficiente per raggiungere i play-off, ma che ha contribuito a cementificare il gruppo e a far assimilare al meglio alle ragazze gli schemi e il credo tattico del Mister.

Ora, una nuova grande sfida, quella della Coppa Italia di Eccellenza. Nel proprio girone, il Cerveteri se la dovrà vedere contro il Latina Women (vincitrice del girone di Campionato) e contro la Romulea, compagine romana contro la quale il Cerveteri ha trionfato sia in trasferta che in casa, anche con risultati piuttosto rotondi.

La prima gara che le attende è proprio contro le ragazze di Latina, in trasferta. Una trasferta ostica, ma che senza dubbio non spaventa le etrusche, in continua crescita e che nella sfida di domenica potranno contare anche sull’innesto di nuovi giovani e validi elementi.

Per domenica 11 febbraio, l’appuntamento è alle ore 15:00 al Campo Sportivo Pietro Bongiorno di Borgo Podgora, piccola Frazione di Latina. Poi turno di riposo e la settimana seguente, la sfida in casa, al Campo Galli contro la Romulea.

Alle ragazze etrusche, l’augurio di affrontare una bella competizione e di dimostrare sul campo tutti i progressi che allenamento dopo allenamento stanno facendo. Potrete seguire la gara in diretta sul profilo Facebook del telecronista ufficiale del Cerveteri Women Alessio Indino.