Volley Ladispoli, “tour de force” in Campionato: ecco i prossimi impegni • Terzo Binario News

Continuano pressanti, con cadenza quasi giornaliera, le gare della Volley Ladispoli nei vari Campionati in corso e le classifiche iniziano ad assumere la loro fisionomia. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel Campionato Regionale di Serie D maschile si è osservato un periodo di fermo dopo la conclusione del girone di andata. Il bilancio al giro di boa è lusinghiero se pensiamo che i ragazzi di Ladispoli ad inizio stagione avevano come obiettivo solo quello di ben figurare in un campionato che per loro rappresentava una novità. Ad oggi la classifica posiziona il Ladispoli al 2°posto, a 2 punti dalla capolista Luiss ed affiancato, oltreché dall’Aurelio, anche dal PQP Ostia. Sono quindi queste le quattro squadre che nel girone di ritorno, con la promessa di darsi battaglia, aspirano ad una possibile promozione. In calo invece i risultati dell’Under 19 maschile che nel Campionato di eccellenza, dopo le ultime sconfitte, causate anche da un organico sceso in campo mai al completo, è scivolata al 6° posto in classifica. Rammarico invece per l’Under 17 maschile che pur avendo concluso il girone eliminatorio al 1° posto, si è arresa nella gara senza appello degli ottavi di finale di fronte ad una squadra che aveva già sconfitto nella fase eliminatoria. Lenta, ma graduale, la crescita tecnica dei giovanissimi allievi dell’Under 13M e Under 12M che possono ancora migliorare la fase di gioco e soprattutto il grado di emotività. La 3°Div.M, infine, è giunta alla quarta gara del girone di andata e non ha ancora potuto gioire con la sua prima vittoria; ma non era questo l’obiettivo della squadra formata da ragazzi volenterosi e caparbi; l’obiettivo non era tanto di vincere, quanto partecipare ad un Campionato dove poter competere e loro lo stanno facendo molto bene. Complimenti ragazzi !

Nel Settore Femminile la 1°Divisione, inserita quest’anno nel girone Viterbese, dopo essersi imposta agevolmente sul Nepi, ha registrato una inaspettata battuta d’arresto rimediando una sconfitta al tie break a Fiumicino dopo essere andata in vantaggio per 2 set a zero. Comunque, nonostante i due punti persi, le ragazze di Ladispoli viaggiano al terzo posto in classifica, affiancate da Civitavecchia Accademy, Volley Lago e Rim Cerveteri. Con la gara di domani, Sabato 11 Febbraio, inizia il girone di ritorno.

Belle conferme arrivano poi da tutti i gruppi giovanili nei Campionati Promozionali Fipav; l’Under 18F di Fabio D’Arienzo, è reduce da due bella vittorie Fiumicino e Rim Cerveteri, e si è posizionata al 2° posto in classifica; stessa posizione anche per l’Under 16F di Marco Albanese che al momento, dopo otto gare, registra una sola sconfitta al tie break. Ancora meglio proseguono il loro percorso le tre squadre di giovanissime. L’Under 14F di Fabio D’Arienzo è ancora imbattuta, non ha ancora perso un set e guida la classifica del proprio girone a punteggio pieno. Stessa situazione per l’Under 13F e l’Under 12F del binomio Mauro Scimia e Gabriella Senzamici che viaggiano imbattute col vento in poppa. Insomma c’è soddisfazione da parte di tutti.

Ma l’attività della Volley Ladispoli non si limita alle gare. Nel fare i complimenti alla rappresentativa giovanile maschile del Centro di Qualificazione Fipav di Roma per il titolo di Campione d’Italia vinto a Bologna, segnaliamo un particolare per noi importante : nello staff tecnico della selezione laziale era presente il nostro tecnico Fabio D’Arienzo. Segnaliamo poi con soddisfazione anche il raduno nominativo ed Open del C.Q.T di Roma che si è svolto al PalaPanzani Sabato 3 Febbraio al quale hanno partecipato ben 36 atlete di Roma e provincia, tra cui alcune atlete promettenti del nostro territorio.