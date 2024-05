Il Cerveteri Women in crescita: nel test di sabato bel gioco e tanta corsa • Terzo Binario News

Sugli scudi Michela Mastropietro, autrice di una doppietta. Intanto al Galli proseguono con grande intensità gli allenamenti settimanali

Un caldo pomeriggio di sole ha accompagnato lo scorso sabato al Campo Enrico Galli il test di preparazione congiunta tra le compagini femminili del Cerveteri e del Tivoli. Un test totalmente amichevoli che ha visto le due compagini fronteggiarsi in un test che ha dato ottimi spunti per il proseguo delle sorti di entrambe le formazioni ed ha offerto anche un ottimo spettacolo.

Le ragazze del Cerveteri Women, guidate in questa occasione da Matteo De Rosas, sebbene la stagione ufficiale sia attualmente ferma (con Campionato e Coppa Italia terminate), stanno proseguendo con costanza, impegno e dedizione i loro allenamenti, a testimonianza di come siano fortemente attaccate al progetto e alla maglia. Quella di sabato è stata un’occasione durante la quale le etrusche hanno ben figurato nonostante la sconfitta, dimostrando affiatamento, un’organizzazione tattica in crescita ed ottimi spunti.

Da mettere a referto, la doppietta di pregevole fattura della bomber Michela Mastropietro, sempre più imprendibile in contropiede, un vero e proprio fulmine nel reparto offensivo del Cerveteri e il gol su punizione di Giulia Perigli, una perla dalla trequarti insaccatasi all’incrocio e sulla quale davvero nulla ha potuto fare il portiere avversario. Una rete che è andata a coronamento di una prestazione maiuscola della Perigli, che ha dato stabilità e sicurezza al centrocampo, mettendo a disposizione esperienza e tecnica.

Un test di preparazione che è stata anche occasione per il Cerveteri Women per testare nuove calciatrici, che senza dubbio rappresenteranno per il futuro un valore aggiunto per la squadra. Una squadra giovane, basti solamente pensare che ci sono numerose titolari under 18, ma che giorno dopo giorno sta crescendo e che senza dubbio potrà dare molte soddisfazioni alla città.

Solamente ai fini della cronaca, il test di preparazione congiunta, si è concluso con il risultato di 3 a 4 per il Tivoli. Intanto, si ricorda come la squadra sia ancora alla ricerca di nuove calciatrici per ampliare la rosa. Tutte le ragazze del territorio che hanno la passione per il calcio, sia che si trovino alla loro prima esperienza, sia che abbiano già giocato per squadre di calcio femminili, sono le benvenute e possono mettersi in contatto con la società recandosi direttamente al Campo Enrico Galli, oppure contattando il Cerveteri Women sui social network Facebook e Instagram.

foto di Salvatore Annarumma