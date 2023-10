Il Cerveteri Woman pareggia in casa contro il Grifone: tanto gioco, ma anche un palo e una traversa • Terzo Binario News

In rete per le etrusche, Ingrami e Parrotto

Il diluvio che ha preceduto il fischio di inizio tra Cerveteri Woman e Grifone Gialloverde non prometteva nulla di buono.

A riportare il sole sul Campo Enrico Galli di Cerveteri ci hanno pensato le ragazze del Cerveteri, che contro il Grifone hanno tirato fuori una prestazione di carattere, grinta e tenacia.

L’inizio non è stato dei migliori, con il Grifone andato in vantaggio con una punizione dalla media distanza di Michelle Lorenzetti.

A siglare il pareggio, ci pensa la numero 9 del Cerveteri, Elena Ingrami.

Il primo tempo però si conclude con il Cerveteri in svantaggio: in chiusura infatti, la Lorenzetti fa doppietta. Nella ripresa sale in cattedra il Cerveteri e la sfortuna. In apertura un palo clamoroso da parte delle ragazze etrusche, con un tiro da fuori che se lo ripetessero altre 100 volte, per 99 volte sarebbe entrata.

A metà secondo tempo, il meritatissimo pareggio, con il gol di Parrotto.

Nel finale, traversa clamorosa di Sarra Shili: un tiro che se fosse entrato, sarebbe stato un gol da ricordare. Due a due dunque tra Cerveteri Woman e Grifone: ma la squadra femminile etrusca è sulla buona strada per poter dire la propria nel corso della stagione.