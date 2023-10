Ci pensa bomber Toscano, il Cerveteri batte il Santa Marinella 1 a 0 • Terzo Binario News

Sotto il sole del campo Enrico Galli il Cerveteri vince ancora

Sotto un grande sole questa mattina al Campo Galli è andato in scena il match valido per il campionato di Promozione tra Cerveteri e Santa Marinella. Una gara difficile, ostica e dura per lunghi aspetti.

Tanto e caloroso come sempre il pubblico sugli spalti, animato anche dalla volontà di veder prevalere la propria squadra in questo che è una sorta di derby del litorale.

Primo tempo difficile, con le squadre che si studiano senza poi mai realmente affondare il colpo. Da inserire a referto, un gol annullato al Santa Marinella per fuorigioco, e un gol clamoroso mancato a porta vuota da parte del Cerveteri con Matteo Piano, che dopo aver fatto un’ azione da PlayStation, aver dribblato la difesa e il portiere, non ha la freddezza di buttarla in rete.

Comincia la ripresa e il Cerveteri và in vantaggio. A timbrare il cartellino ci pensa sempre lui, bomber Gianluca Toscano che sugli sviluppi di uno schema su punizione la butta dentro facendo esplodere il Galli.

Poi il forcing finale del Santa Marinella, con un Cerveteri un po’ sulle gambe.

Un po’ di nervosismo nel finale, ma non c’è più tempo: vince il Città di Cerveteri che và sotto la tribuna a prendersi l’ ovazione dei tifosi.

Prosegue dunque il cammino della squadra di Lupi e Superchi. Domenica prossima altra grande sfida, il Cerveteri va a Fregene. Vincere sarà fondamentale per continuare a viaggiare alti.