Il Cerveteri torna a vincere, ci pensa Funari • Terzo Binario News

La giovanissima punta del Cerveteri regala i tre punti più attesi dell’anno

Tre punti che non valgono oro, valgono platino. Tutto il tesoro della caverna di Alì Babà. Oggi il Città di Cerveteri non aveva scelta, contro il DuePiGreco la squadra di Andrea Lupi, doveva fare solamente una cosa: vincere!

Nella giornata che celebra i 95anni della squadra, e che ha visto nell’intervallo una breve ma sentita cerimonia di premiazione dei tifosi storici della squadra, i ragazzi di Mister Caputo sono scesi in campo con grinta e con il desiderio, di regalare ai propri tifosi una gioia chiamata vittoria che manca da troppo tempo.

Dopo un primo tempo con pochissime occasioni, nel secondo tempo il Cerveteri ingrana la marcia giusta.

A buttarla dentro, con un perentorio colpo di testa ci ha pensato il più giovane del gruppo, il classe 2006 Lorenzo Funari al suo primo gol in assoluto in prima squadra.

Una rete che ha fatto esplodere di gioia il pubblico del Galli accorso numeroso.

Una vittoria fondamentale dunque per il Cerveteri che non vinceva da troppe gare, un trend negativo iniziato a novembre e che ora sembra vedere una piccola svolta.

La mano dell’esperto mister Paolo Caputo si vede, in quattro partite infatti ha ottenuto due pareggi, una sconfitta e appunto la fondamentale vittoria di oggi. Ma non solo il lavoro del mister oggi è stato premiato ma anche quello di una società che nel mercato invernale ha portato in città tantissimi volti nuovi pronti a spingere il Cerveteri ad un proseguo di stagione tranquillo.

Ora il Cerveteri ha un altro impegno fondamentale, domenica sarà in trasferta contro la neopromossa e fanalino di coda Castel Sant’Elia.