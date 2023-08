Il cane aggredisce un uomo in carrozzina, il proprietario di Ladispoli scappa senza risarcire • Terzo Binario News

Il racconto della moglie, che intende sporgere denuncia

“Un signore disabile, nella fattispecie mio marito, viene aggredito da un cane, un meticcio di media taglia marroncino, che in realtà era al guinzaglio.

Per fortuna, a parte lo sgomento, un po’ di paura se la cava con un graffio sul costato e una maglietta bucata. Non c’era volontà di accanimento contro il proprietario ci accordiamo (sono arrivata pure io nel frattempo) per il risarcimento, almeno parziale, del valore della polo, una Lacoste.

In quel momento non aveva i soldi dietro, quindi il proprietario del cane, che abita in uno dei palazzi del Faro (praticamente a 50 metri da dove mio marito è stato aggredito) si allontana.

Abbiamo aspettato un tempo immemore e il signore non è più tornato indietro, chiaramente non sappiamo come si chiama.

Domani mattina andremo dai Carabinieri a sporgere denuncia.

Non sarebbe stato più conveniente chiudere la faccenda in maniera bonaria?

Delusa ma non tanto stupita”.

Paola Camilletti