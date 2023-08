Coppia si perde nelle campagne di Cerveteri, rintracciata dai pompieri • Terzo Binario News

Sono stati circa 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Roma nella notte tra il 22e 23 agosto.

Alle 21.06 la S.O. ha inviato presso Belvedere Monte Mancini a Cerveteri, la squadra VVF territoriale (26/A) con in supporto la partenza Saf per la ricerca di una coppia di ragazzi (maschio e femmina, di età compresa tra i 25 e 30 anni) dispersi durante un’escursione.

Una volta localizzati, i due sono stati poi recuperati dai soccorritori. Buone le loro condizioni di salute.