Il calcio di Cerveteri sogna in grande, ufficializzata la nascita della squadra femminile • Terzo Binario News

Squadra affidata a Mister Jacopo Lenzi, il Direttore Generale sarà Antonio Morigi

Dopo una scoppiettante campagna acquisti per la prima squadra, retrocessa in Promozione lo scorso anno dopo lo spareggio contro i cugini del Ladispoli ma pronta ad un campionato da protagonista per risalire immediatamente in Eccellenza, un’altra novità per l’Asd Città di Cerveteri, che vede stabilmente alla guida la Famiglia Lupi: nasce ufficialmente la squadra femminile di calcio.

Debutterà dal Campionato di Promozione. Una sfida impegnativa, partita come un semplice sogno ma ora divenuta realtà e già operativa ufficialmente.

A guidare le ragazze, Mister Jacopo Lenzi, affiancato dal Direttore Generale Antonio Morigi, entrambi con una forte esperienza nel calcio in rosa e con in bacheca due Coppa Lazio e una promozione in Serie C. L’obiettivo per la selezione femminile, è ben figurare all’esordio e perché no, fare proprio il Derby con le “cugine” ladispolane.

Dopo il restyling dell’impianto Galli, oggi moderno e accogliente e con una tribuna dalle grandi occasioni, prosegue dunque l’investimento della Famiglia Lupi sul calcio locale.

Un lavoro che sta anche riavvicinando sensibilmente il pubblico alla società. Da alcune settimane è ufficialmente aperta inoltre la campagna abbonamenti per la squadra maschile.

Prezzi estremamente popolari: con appena 70€, si potrà accedere a tutte le partite casalinghe della squadra. Si può acquistare l’abbonamento, recandosi presso la Segreteria della squadra sita al Campo Enrico Galli, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00