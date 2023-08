Ferragosto povero, sei italiani su dieci non partiranno: poca affluenza anche sul Litorale • Terzo Binario News

Sarà un Ferragosto sottotono quello di quest’anno per le località di mare e villeggiatura. Sono tanti infatti gli italiani che sceglieranno di non partire: sono sei su dieci secondo un’analisi di Repubblica le famiglie che rimarranno nelle loro città anziché trascorrere, anche durante il periodo ferragostano, qualche giorno di svago al mare.

Tante le motivazioni, dall’aumento della vita quotidiana, dai prezzi della benzina in aumento, con le accise sulla benzina che nonostante i ripetuti annunci del Governo non sono ancora mai calate, fino ad un’instabilità economica che sembra non placarsi.

Eccezion fatta per il primo weekend di agosto, quello appena trascorso, dove pioggia e maltempo hanno stravolto i piani delle famiglie, è oggettivo dire come in realtà anche a luglio non ci sia mai stato il boom di vacanzieri. Anche sul Litorale a nord di Roma, da Fiumicino a Civitavecchia, eccetto in alcune singole giornate, non si è mai assistita ad una vera e propria invasione di vacanzieri.

Trend che a quanto pare, si verificherà anche nei giorni a cavallo di Ferragosto, quando saranno davvero in pochi a concedersi una vacanza.

Il settore turistico rimarrà senza dubbio a galla grazie agli stranieri, che non mancheranno di affollare le nostre città. Gli italiani, in tantissimi, rimarranno a casa a fare i conti su come pagare le bollette.