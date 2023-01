Il cadavere lungo il Tevere è di Sara Girelli, 28enne di Civitavecchia: giallo sulla morte • Terzo Binario News

Della ragazza non si avevano più notizie da giovedì, stamani il ritrovamento su cui indaga la Polizia

Ci sono volute diverse ore prima di dare un’identità al corpo ritrovato venerdì sotto ponte Mazzini, sulle sponde del Tevere, scoperto da un canoista.

Alla fine è stato identificato e si tratta di Sara Girelli, 28enne di Civitavecchia.

Della ragazza, che vive con la mamma in viale Baccelli, non si avevano più notizie da giovedì quando si era recata nella Capitale per una visita.

Dell’identificazione si è occupata la Polizia, e poi la Procura ha disposto l’autopsia per accertare come Sara sia morta.

Infatti al momento non si esclude nessuna pista, dal suicidio all’omicidio anche se dalle prime informazioni non sembra emergano tracce di violenza. Comunque sono la vaglio le telecamere di zona, oltre all’analisi dei supporti informatici della ragazza.

Sara Girelli aveva studiato al Liceo Artistico e poi aveva ottenuto una borsa di studio universitaria a Roma dove era rimasta a vivere, poi era tornata a Civitavecchia.