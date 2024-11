Il 27 novembre prova generale per il ritorno del mercato settimanale nel centro storico di Tarquinia • Terzo Binario News

“Il 27 novembre si terrà la prova generale per riportare il mercato settimanale nel centro storico”. Lo comunicano il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e l’assessore al commercio Andrea Andreani.

“Abbiamo avviato fin dall’inizio un confronto costruttivo con gli ambulanti per capirne esigenze e problematiche, arrivando allo scorso 20 novembre con un nuovo incontro per fare un punto della situazione su come andranno posizionati i banchi – proseguono il primo cittadino e l’assessore Andreani -.

Mercoledì pomeriggio i commercianti occuperanno gli stalli previsti dalla nuova planimetria tra piazza Giacomo Matteotti e via Felice Cavallotti”. Per consentire la prova generale, la Polizia locale ha emesso un’ordinanza di modifica temporanea alla viabilità: la sosta e il transito saranno vietati dalle 13 alle 17 su corso Vittorio Emanuele, con l’attivazione dell’area pedonale urbana; su via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele; in piazza Nazionale.

“Nel corso degli anni il mercato ha avuto importanti cambiamenti e la prova generale ci permetterà di valutare con attenzione le eventuali criticità e, nel caso ci fossero, quali correttivi apportare – concludono -. Crediamo che il suo ritorno nel centro storico sia un momento importante per la città, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche per rivitalizzare il centro urbano all’interno della cinta muraria”.