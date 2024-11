“Atleta dell’anno 2024 Città di Ladispoli”, il 14 dicembre al PalaSorbo  • Terzo Binario News

A Ladispoli il 14 dicembre presso il Palasorbo, dalle 14:30 alle 19:00, torna uno degli eventi più attesi: “Atleta dell’anno 2024 città di Ladispoli”.

“L’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – è orgogliosa di celebrare l’Atleta dell’Anno, un riconoscimento che premia l’impegno, il talento e i valori dello sport. Un evento che ci permette di dare il giusto riconoscimento alle eccellenze sportive che, a tutti i livelli, stanno portando in alto l’immagine della nostra città e i nostri colori. Ringrazio gli atleti, le famiglie, le società, le associazioni e tutti coloro che sostengono la crescita sportiva di Ladispoli”.

Atleta dell’anno prenderà il via alle ore 14:30 con l’ingresso nel PalaSorbo delle società, delle associazioni e degli atleti rappresentati, alle ore 15:00 i saluti istituzionali e degli ospiti d’onore.

La manifestazione entrerà nel vivo dalle ore 16:00 con le premiazioni, i giochi, la consegna dei gadget e tanto intrattenimento. Nell’occasione della giornata sarà presentata la“mascotte” dell’evento.

Si invitano le associazioni e società sportive a comunicare la propria adesione nonché segnalare il proprio “Atleta dell’anno” inviando una mail all’indirizzo atletadellannoladipoli@gmail. com con il nominativo e un breve cv sportivo dell’atleta.

“Sono veramente fiero – ha commentato il delegato allo sport, Fabio Ciampa – di contribuire fattivamente alla realizzazione di Atleta dell’anno e, ogni volta è sempre più emozionante vista la crescita esponenziale dello sport e di tanti campioni nella nostra città”.

“Questa manifestazione – ha commentato Mario Monti, delegato agli sport acquatici – è un bel momento di aggregazioni sportiva per le associazioni e gli atleti che praticano lo sport nel nostro territorio. L’Amministrazione Comunale, da anni, nel periodo prenatalizio organizza questo fantastico evento per dare un giusto riconoscimento alle associazione del territorio che permettono di svolgere attività sportiva ed agonistica ed a quegli atleti che con la loro passione, abnegazione e sacrifici, ottengono ottimi risultati a livello nazionale ed internazionale, dando lustro alla nostra città di Ladispoli. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi delegati e non, per la passione e l’impegno messo in campo per realizzare l’atleta dell’Anno 2024. Anche questa è una fortissima squadra. Auguro a tutti una fantastica stagione sportiva 2024/25”.

“Ladispoli – ha dichiarato consigliere delegato ai Rapporti con Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli – è sempre più città dello sport e con l’evento must dell’anno l’Amministrazione comunale vuole gratificare le associazioni, le società sportive e i loro atleti ma sopratutto ringraziare gli sportivi che rendono la comunità di Ladispoli sempre migliore”.

“Il PalaSorbo – ha dichiarato il consigliere delegato Lorena Panzini – che ospiterà questo bellissimo evento è un fiore all’occhiello del territorio regionale, un vanto per la nostra città”.