Il 24 maggio Open Day “Le Rose di Maggio” per screening gratuiti a Fiumicino e Ostia • Terzo Binario News

Anche a Roma, dalle 9 alle 18 a Roma, accesso senza prenotazione per controlli gratuiti

Domenica 24 maggio è il giorno dell’edizione 2026 dell’Open Day “Le Rose di Maggio”, l’iniziativa della ASL Roma 3 dedicata alla prevenzione e alla lotta ai tumori.

Tre i punti dove verranno messi a disposizione screening gratuiti per i cittadini appartenenti al territorio di competenza della ASL Roma 3: la Casa della Salute di Ostia (Lungomare Toscanelli 230), il Poliambulatorio di Fiumicino (Via Coni Zugna 173) e il Poliambulatorio di Roma (Via Ramazzini 15).

Dalle 9 alle 18, senza la necessità di alcuna prenotazione, verranno effettuati screening del colon-retto (per uomini e donne tra i 50 e 74 anni), della cervice (donne tra i 25 e 64 anni) e mammella (donne tra i 50 e 74 anni).

Oltre che per gli screening, il personale sanitario è a disposizione anche per consulenze, consigli e informazioni tesi a informare sull’adozione di stili di vita più salutari in base anche all’età delle singole persone.

“Giornate come queste rappresentano un’occasione di straordinaria importanza nell’azione di prevenzione e sensibilizzazione nella lotta ai tumori – spiega la dott.ssa Maria Rita Noviello, Responsabile UOSD Screening, Promozione della Salute, Stili di Vita ASL Roma 3 – Va ricordato in maniera ferma che intercettare le malattie in fase precoce permette di aumentare le possibilità di cura. Eventi di sensibilizzazione che non possono restare isolati ma costanti per abituare gli utenti al concetto dei controlli periodici grazie a programmi di intervento che siano facilmente accessibili. Allo screening va aggiunta anche la capacità fondamentale del successivo follow-up per evitare che eventuali risultati sospetti restino senza approfondimenti. La nostra opera quotidiana resta la diffusione della cultura della salute e della prevenzione attraverso il consolidamento della giusta informazione e della consapevolezza che il sistema sanitario è a disposizione come valido e miglior alleato per la tutela della salute di tutti. In questo senso è molto importante anche il ruolo dei medici di base il cui supporto è di strategica importanza”.