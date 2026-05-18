Roma Capitale all'attacco del commercio abusivo fino al Litorale • Terzo Binario News

Dalle piazze e vie del Centro Storico alle periferie, fino al litorale romano, intensa attività di controllo della Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana per contrastare abusivismo, illegalità diffusa e violazioni delle norme a tutela della sicurezza urbana e stradale.

Maxi blitz da parte delle Unità Speciali SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con i Gruppi territoriali, hanno interessato Ostia, dalle spiagge alle aree maggiormente frequentate del litorale, le zone mercatali di Tor Bella Monaca e Porta Portese Est, oltre alle località turistiche del Centro Storico.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 3mila articoli, tra capi di abbigliamento, accessori con marchi contraffatti e prodotti vari destinati alla vendita illegale. Sequestrati inoltre più di 40 chili di alimenti scaduti, privi di tracciabilità o comunque non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con potenziali rischi per la salute dei consumatori.

Più di 400 le verifiche effettuate presso locali pubblici ed esercizi commerciali, con particolare attenzione alle aree della movida cittadina. Una decina i minimarket sanzionati perché trovati aperti oltre l’orario consentito delle 22; alcuni esercizi sono stati inoltre multati per vendita di bevande alcoliche in violazione delle disposizioni vigenti.

Nel corso dei controlli sono emerse numerose irregolarità anche in diversi locali pubblici, tra cui musica ad alto volume, schiamazzi, occupazioni abusive di suolo pubblico e gestione non conforme dei rifiuti.

Nel IX Municipio, il gestore di un pubblico esercizio è stato denunciato dopo che gli agenti hanno accertato la presenza di centinaia di persone a uno spettacolo danzante organizzato senza le necessarie autorizzazioni. Le verifiche hanno inoltre evidenziato la mancata agibilità del locale, oltre a diverse violazioni amministrative e igienico-sanitarie.

Non sono mancati i controlli sul fronte della sicurezza stradale, con servizi mirati nell’area dello Stadio Olimpico e del Foro Italico in occasione dei grandi eventi sportivi di ieri. Complessivamente sono stati accertati oltre 2mila illeciti al Codice della Strada, con più di 20 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.