Il 19 luglio si è costituito il Coordinamento territoriale per il Referendum Abrogativo dell'autonomia differenziata sul Litorale • Terzo Binario News

Il 19 luglio si è costituito il Coordinamento territoriale per il Referendum Abrogativo dell’autonomia differenziata.

Forze politiche, Sindacati, Associazioni civili e sociali hanno raccolto firme spostandosi in vari punti della Città, luoghi spesso in precedenza dimenticati e dove è stato importante essere presenti per dire a tutti e tutte i/le cittadini/e che ci siamo e non li vogliamo lasciare solɛ.

Sotto il sole cocente abbiamo raccolto molte firme trovando un incredibile consenso tra la gente che ci ha cercato e abbiamo parlato e spiegato a chi non era informato del pericolo di frammentazione dell’Italia, della creazione di aree sempre più ricche e aree sempre più povere.

Il nostro impegno e la nostra presenza continuerà fino al 15 settembre data ultima per la raccolta delle firme.

L’impegno ai tavoli ha permesso a centinaia di cittadini di Ladispoli ma anche di Roma, di firmare la proposta di referendum, firme che si aggiungono alle circa 600.000 raggiunte a livello nazionale.

Per ora siamo molto soddisfattɛ della partecipazione e della nostra unità per un solo obiettivo.

Informiamo i cittadini che si può anche firmare al comune negli uffici predisposti.

UNITI PER RIUNIRE L’ITALIA