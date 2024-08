Carolina Morace iscritta al Gruppo Territoriale del M5S Cerveteri • Terzo Binario News

“Al Gruppo Territoriale M5S Cerveteri si è aggiunta una stella speciale.

Il Gruppo Territoriale del M5S Cerveteri, in questi giorni, ha avuto l’onore ed il piacere di accogliere tra i suoi iscritti l’eurodeputata Carolina Morace.

Da tempo vicina e partecipe alle iniziative del gruppo, come la raccolta firme pro referendum abrogativo Legge Calderoli, la riunione di formazione del comitato cittadino etc..

Carolina Morace si distingue per un prestigioso curriculum da sportiva (ex calciatrice ed allenatrice), da donna di cultura (laureata in giurisprudenza), da persona sensibilissima a temi sui diritti civili e solidarietà agli ultimi.

A tal proposito è doveroso citare una delle sue dichiarazioni rilasciata alla stampa:

“Meno armi più diritti, lo sport in se’ è portatore di valori di pace, di inclusione, di rispetto.”

Parole che non possiamo non condividere come gruppo locale.

Per questi motivi e per tanti altri, il M5S Cerveteri si ritiene onorato di aggiungere una Stella molto speciale al suo Gruppo Territoriale.

La ringraziamo perciò di questa scelta, convinti che la sua esperienza all’Europarlamento sarà per noi preziosa e foriera di nuove iniziative sul territorio”.

Il Rappresentante del G.T. M5S Cerveteri

Attilio Di Maio