IdV sul mercato di Civitavecchia: "Da ripensare la raccolta rifiuti" - Terzo Binario News

” Un vecchio detto recita che ”se una cosa è bella è anche ben progettata e funzionale”, con questa frase esordisce Massimo Mazzarini responsabile Italia dei Valori di Civitavecchia, in merito al decoro del mercato di Civitavecchia.

Nello specifico si parla di via Doria, ove sembra che un area di marciapiede prospiciente l’ingresso di un palazzo e l’ingresso di una macelleria, sia deputata a punto di raccolta delle cassette di frutta inutilizzata. “Questa forma di discarica temporanea, afferma Mazzarini, non si addice al decoro di un centro storico, non è rispettosa dei frequentatori e degli operatori del mercato.

Chiediamo che in comune posizioni uno scarrabile posizionato in un area dedicata per effettuare la discarica temporanea degli imballaggi esausti. Questi è l’esempio di come da anni le amministrazioni manchino di rispetto agli operatori del mercato, non fornendogli servizi di qualità, basti pensare come esempio banale, ai servizi igienici, costruiti in prefabbricati e aperti sulla strada, ed ai residenti che vivono un disagio in alcuni operatori sono posizionati amianto ridossò dei portoni d’ingresso.

Chiediamo che venga riorganizzato il sistema del conferimento e la gestione delle discariche temporanee, e riviste i posizionamenti di alcuni stalli, in modo da concentrare di nuovo le attività economiche”.

Massimo Mazzarini