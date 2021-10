"I varchi sulla trincea non convincono" - Terzo Binario News

“Apprendo dai media locali, con non poca perplessità, dell’intenzione, neanche più tanto tale, perché i lavori sembrerebbero già iniziati, di aprire dei varchi in uscita ed in entrata sul lato di corso Centocelle, per accedere al parcheggio della trincea ferroviaria, finalizzati probabilmente a snellire gli accessi e le entrate già esistenti su via Roma e via dell’Unione.

Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per il fatto, che tali varchi, (non ho visto il progetto), verranno probabilmente a ritrovarsi in posizione asimmetrica rispetto alla adiacente rotatoria, con tutto ciò che ne potrebbe derivare, ma soprattutto, andranno inevitabilmente a tagliare quella parte che attualmente viene normalmente utilizzata dai pedoni quale proseguimento naturale del marciapiedi, che in quel tratto, dalla mattina alla sera, tra avventori del vicino mercato, turisti ed altri cittadini, non sono davvero pochi.

Ora, vista la decisione presa dagli organi competenti, che sembra abbia fatto seguito a specifiche richieste, è auspicabile, che chi di dovere, abbia preso in considerazione, valutandoli attentamente in ogni loro dettaglio, questi fattori e la potenziale pericolosità di tale modifica alla circolazione stradale, soprattutto per i pedoni, ed abbia al contempo altrettanto correttamente analizzato, l’impatto che ne potrebbe derivare su tutta la viabilità circostante.

Quale esperto della materia, la soluzione alternativa, che ho sempre sostenuto e che, sono certo, più idonea a conciliare sicurezza e snellimento del traffico veicolare, potrebbe essere quella di posizionare al centro della carreggiata stradale di via Roma, un cordolo rialzato in gomma per delimitazione di corsia, del tipo come quello raffigurato.

Apponendo obbligo di svolta verso destra per i veicoli che escono dall’attuale varco della trincea, nonché medesimo obbligo, per tutti i veicoli che s’immettono dal lato monte sulla stessa via Roma, e più esattamente, da via Apollodoro e le vicine strade, con possibilità d’invertire il senso di marcia alle due vicinissime rotatorie e più esattamente a quella della Madonnina ed a quella posta nei pressi del ponte di via Isonzo.

In questo modo, sono certo che si renderebbe maggiore fluidità alla circolazione stradale, poiché nessun veicolo si troverebbe ad attraversare la trafficatissima via Roma, andandosi ad intersecare con altri mezzi e per questo, provocando ingorghi e congestioni alla circolazione veicolare, specie in determinati orari di punta, dai quali non di rado, ne sono derivati incidenti stradali di varia gravità.

Ma soprattutto, quello che a mio parere è più importante e che mi sta più a cuore, non si andrebbe a creare una nuova potenziale situazione di pericolo per la sicurezza dei pedoni su corso Centocelle, dove i pedoni stessi, si troveranno costretti a passare in mezzo alle auto in entrata ed in uscita dal parcheggio, pur transitando su un prevedibile attraversamento pedonale.

Rammento sempre a me stesso e mi permetto di farlo anche nei confronti di chi può averlo dimenticato, che il Nuovo Codice della Strada, cioè, quello attualmente in vigore, fu emanato con lo spirito prioritario di tutelare le categorie considerate più deboli della circolazione stradale, quali: pedoni, ciclisti ed animali. Demandando per questo agli enti proprietari delle strade, la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle loro infrastrutture, ma anche e soprattutto, l’altrettanto corretta gestione dei flussi del traffico, al fine di garantire le priorità appena dette e la sicurezza della circolazione stradale in generale, di cui i pedoni, sono parte integrante.

Tuttavia, sempre nello spirito di fattiva collaborazione tra cittadino ed istituzioni, la mia non voglia essere una critica, ma solo una umile costruttiva osservazione, a cui è seguita una proposta alternativa facilmente attuabile, la quale, visto che forse siamo ancora in tempo, potrebbe essere presa in considerazione, oppure, migliorata e/o modificata.

Fermo restando inoltre, che nonostante le numerose segnalazioni effettuate negli anni, l’area di parcheggio, compresa tra corso Centocelle e via Bernini, rimane completamente al buio ed in quest’ultimo tratto, come pure più volte segnalato, non è stata ancora apposta segnaletica orizzontale e verticale di dare precedenza.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

Il Responsabile

Dr. Remo FONTANA