Con l'app ItTaxi arriva la risposta automatica al telefono della stazione di Civitavecchia - Terzo Binario News

Anche a Civitavecchia si potrà prendere un taxi al volo, nel senso più stretto del termine. Infatti al Pincio hanno deciso di utilizzare l’app ItTaxi, che permette all’utente di prenotare la vettura bianca più vicina. Ciò rappresenta un grosso passo avanti nella fruibilità del servizio, non ultimo il fatto che si risolverà completamente una problematica molto sentita ovvero quella della mancata risposta al numero di telefono 0766/26121 che squilla all’apparecchio della stazione ferroviaria, spesso a vuoto.

Sul fronte della categoria, la novità è stata accolta con soddisfazione: «Ci si lavorava con il Comune da un po’ – spiega il rappresentante sindacale Gianluca Deiana – cercando quale fosse l’app migliore da impiegare a Civitavecchia. Questa sembra rispondere ai requisiti richiesti, con i tassisti tutti d’accordo. Non so quanto tempo ci vorrà prima che funzioni, spero entro l’anno.

La categoria è favorevole all’innovazione, il futuro è questo per avere maggiori contatti con l’utenza. È la risposta moderna al vecchio radiotaxi e come tutte le novità vanno capite per essere apprezzate». Un apparecchio montato sulla vettura geolocalizza il taxi, oltre al pos per i pagamenti on line: «Così si risparmiano benzina, tempo e inquinamento oltre a migliorare l’efficienza del servizio, abbassando i costi. Lo 0766/26121? Resterà attivo, anzi sarà integrato nell’app, così da non perdere più nessuna chiamata, neanche quando tutte le auto saranno contemporaneamente in servizio» conclude Gianluca Deiana.