I risultati - eccellenti - del Team Terenzi - Terzo Binario News

Doppio fronte di competizione per il Team Bike Terenzi ma in entrambi i casi ha regalato soddisfazioni ai ragazzi del sodalizio biancoceleste.

Sara Di Meo a Gualdo Tadino ha portato a casa un bellissimo terzo posto mentre su strada hanno gareggiato i giovanissimi a Monterosi. Nella categoria G2 bravo Gabriele Baggi con l’argento e sesto Alessandro Alberti; nella G3 bronzo per Alessandro Tramontini mentre categoria G4 doppietta di medaglie con l’oro di Livia Rossi e l’argento di Chiara Massai; categoria PG Beatrice Alberti è terza.

A Caserta, per le categorie Esordienti e Allievi, super Sara Tarallo che ha corso un’ottima gara insieme i maschi arrivando prima con tanto di volata finale. Argento per Andrea Tarallo, esordiente al primo anno, e quarto posto di Francesco Massai, esordiente al secondo anno. Guasto meccanico invece per Tiziano Monti. Per gli allievi chiude fra i primi venti classificati Giordano Gigli mentre Manuel Rescia ha chiuso la gara anzitempo a causa di una ruota danneggiata in seguito a un contatto con un altro corridore.