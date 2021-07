Fiamme sul vagone alla stazione di Civitavecchia - Terzo Binario News

Intervento stamani dei Vigili del Fuoco

Incendio vagone merci alla stazione di Civitavecchia.

Alle ore 05.30 di questa mattina gli uomini della Bonifazi hanno risposto ad una chiamata per incendio vagone ferroviario.

A bruciare erano le traversine in legno che servivano da supporto a delle travi in acciaio. Il fuoco si è sviluppato in corrispondenza di una delle ruote del vagone.

Consultandosi con il personale delle ferrovie si è deciso di staccare il vagone interessato e posizionarlo al binario morto, lato ex area Feltrinelli, cosi da far continuare il viaggio verso Villa San Giovanni al resto del convoglio e non accumulare ulteriori ritardi.

I Vvf hanno provveduto a tagliare parte delle traversine bruciate con la motosega e in seguito hanno dato acqua e messo in sicurezza il vagone. Sul posto anche la Polfer.