I risultati della Dinamo Basket Ladispoli - Terzo Binario News

Era partito molto bene il lungo weekend Dinamo che vedeva impegnate 4 delle sue squadre: sabato serainfatti i ragazzi della Promozione erano andati a vincere a Roma contro la Fortitudo per 54-64 in una partita come sempre sofferta fino alla fine e che ha trovato la giusta via solo grazie alle bombe da 3 di un Davide Acconciamessa freddo e preciso come un cecchino.

Le cose sembravano continuare per il meglio anche ladomenica mattina, in casa, considerato che l’Under 14 e’ partita con un 9 a 0 contro i pari eta’ di Roma XVI che lasciava ben sperare sul risultato finale; cosa che invece non e’ avvenuta, e dopo 3 quarto condotti sempre in testa proprio nei muniti finali c’e’ stato il sorpasso finale, con i giovanissimi ladispolani che hanno pagato fin troppo caramente alcune ingenuita’ e distrazioni difensive: 36-40 il risultato finale.

La domenica sera ha visto invece impegnata la squadra CSI Open di coach Andrea Taraddei, la Dinamo Thunder, che in trasferta a Roma e’ incappata in una giornata storta e sul campo del Fonte ha incassato 27 punti di scarto: 66-39 per i padroni di casa.

Nel posticipo del lunedi sera l’altra squadra CSI, quella di coach Pino Alfani, la Dinamo Arrows, ha invece sfiorato l’impresa e sul difficile campo del Vigna Pia a Roma e’ arrivata a giocarsi la partita palla in mano a 9 secondi dalla fine sotto di un punto; sogni di vittoria che si sono infranti sul ferro, 63-62 il risultato finale, ma ottima prestazione di una squadra che non ha nulla da recriminare e che si dimostra solida e in grado di dire la sua in un campionato agguerrito come non mai.

Ora, prima della pausa natalizia, altro giro di ruota per tutti gli atleti Dinamo, grandi e piccoli, con i senior che avranno il vantaggio di giocarsi le loro chance in partite casalinghe, mentre per gli Under 13 e Under 14 trasferte difficili sui campi rispettivamente della Romana Basket e della Algarve.