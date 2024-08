I Ping Pong Alpha scrivono la storia dell’hip hop italiano sbando Phoenix in Arizona • Terzo Binario News

I Ping Pong Alpha scrivono la storia dell’hip hop italiano e lo fanno in argento: la megacrew ha conquistato il secondo gradino del podio ai campionati mondiali della disciplina, il World Hip Hop Dance Championship, che si è appena concluso a Phoenix in Arizona, USA.

L’evento, con cadenza annuale, è il sogno di ogni ballerino di hip hop. È considerato la più importante competizione al mondo di danza hip hop, con la partecipazione di una media di 55 paesi da ogni continente. I Ping Pong Alpha, che hanno chiuso ogni fase preliminare nei primi tre posti, sono stati l’unica crew italiana o europea ad entrare nella rosa dei sette finalisti.

Oltre all’energia, alla puntualità dei movimenti, degli scambi e delle acrobazie, ai Ping Pong Alpha sono state riconosciute l’estrema complessità e originalità delle coreografie.

“È stato un percorso incredibile e siamo immensamente orgogliosi del risultato raggiunto,” commentano i coreografi

della crew. “Il nostro lavoro e dedizione sono stati ripagati con questo straordinario successo.”

La megacrew Ping Pong Alpha nasce con l’ambizioso obiettivo di partecipare al World Hip Hop DanceChampionship 2024 ed è la fusione di due crew: Ping Pong Pang – crew nata e cresciuta tra Tarquinia e Civitavecchia sotto la guida di Patrizio e Rachele Ratto – e gli Alpha, di Fiumicino, capitanati da Antonio Buonavoglia.

È composta da 28 ballerini dai 13 anni in su, e la loro avventura fino al tetto del mondo non è arrivata per caso.

Patrizio e Rachele Ratto sono i creatori del geniale format Ping Pong Pang, una crew nota per l’uso innovativo ed unico di racchette e palline nelle loro esibizioni hip hop.

Fondata nel 2022, la crew ha rapidamente guadagnato visibilità vincendo ben due “golden buzzer” a “Italia’s Got Talent” e ottenendo numerosi riconoscimenti nelle competizioni di hip hop, tra cui il 1° posto al Hip-Hop International Italy nella categoria Megacrew nel 2022.

Ospiti ai mondiali di Ping Pong 2024 e alla finale nazionale femminile di Volley di SERIE A, li abbiamo visti nei passaggi del TG3 e ospitati da Fiorello, collaborando in eventi pubblici e privati tra cui il MIUR.

Antonio Buonavoglia, primo coreografo italiano a portare nel 2018 una crew Junior, gli Alpha Kids, alle finali mondiali Hip-Hop International ed unico ad aver vinto 4 ori al mondiale Hip Hop Unite.

Coreografo innovativo, direttore artistico e fondatore di ALPHA Dance Project, ha sviluppato un approccio alla

danza che unisce tecnica e crescita personale e che mira a formare ballerini a tutto tondo, sia nel campo delle competizioni, sia nel campo del teatro, sia nel campo televisivo.

Sotto la sua guida, le crew ALPHA hanno ottenuto numerosi successi internazionali e hanno partecipato ad eventi televisivi RAI e Mediaset, tra i quali Italia’s Got Talent, Kids Got Talent, Tu Si Que Vales e molti altri.

I suoi allievi ad oggi sono presenti in musical, concerti ed eventi in tutto il mondo. Per citarne alcuni: “Hamilton”, “Hercules”, “Moncler”, “Sfera Ebbasta”.

Crew PING PONG PANG

FoundereChoregrapher:

Patrizio Ratto

Founder e Choreographer :

Rachele Ratto

Dancers from Tarquinia Star Dance:

Alessandro Alessi

Angelo Scibilia

Elisa Cancedda

Rachele Camera

Nicole Leoncelli

Dancers from Civitavecchia Asd Dance Studio:

Alice De Amicis

Erica Fusco

Mattia Luciano

Andrea Luciano

Flavio Travaglione

Jia Bin Giacomo Quartili

Andrea Manuelli

CREW ALPHA

FoundereCreativeDirector:

Antonio Buonavoglia

Dancers:

Luigi Iancu

Daria Karpenko

Filippo Castro

Sara Dello Margio

Ginevra Castro

Beatrice Zanaboni

Emanuela Corrao

Denise Mancini

Carla Flaminio

Luca Cerquitelli

Elisa Cecchini