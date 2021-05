I libri dismessi dalla biblioteca Impastato affidati alla Melone - Terzo Binario News

Agresti: “Quasi 500 volumi salvati dal macero”

I libri che il comune di Ladispoli aveva destinato al macero sono stati affidati dall’istituto Melone.

C’era un tempo utile per evitare che i testi in dismissione finissero buttati e la scuola l ha sfruttando, ottenendo che venissero presi in custodia.

“Salvati dal macero circa 500 libri della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” che si ringrazia per la concessione dei volumi che alimenteranno un nuovo progetto didattico dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone per il prossimo anno scolastico” il commento del dirigente scolastico Riccardo Agresti.