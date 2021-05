Municipio XIII, Arianna Ugolini raccoglie oltre mille firme per candidatura alle primarie del centrosinistra - Terzo Binario News

Sono oltre 1.000 le firme raccolte da Arianna Ugolini a sostegno della candidatura alle primarie della coalizione di centrosinistra per la presidenza del municipio XIII di Roma Capitale. Un risultato che è andato oltre ogni aspettativa per l’attuale consigliere municipale.

“Ieri sera abbiamo finito di verificare e contare le firme raccolte in questi sette giorni”, afferma Arianna Ugolini, “1.020 persone hanno firmato per sostenere la mia candidatura. Un risultato straordinario per una candidatura civica senza il sostegno di alcun partito. In questi giorni abbiamo ricevuto il supporto di persone, associazioni e gruppi che negli ultimi anni avevano smarrito il senso di appartenenza e che ora sono stati coinvolti in un progetto condiviso sul territorio. Progetto contenuto nel programma che presenteremo nei prossimi giorni”.

Arianna Ugolini, nata a Roma il 27 settembre 1974, laureata in Lettere con lode nel 1999, indirizzo storico-contemporaneo all’Università di Roma La Sapienza, è giornalista professionista. Dopo aver frequentato l’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino ha lavorato in agenzie di stampa. Da più di dieci anni attiva nel territorio del Municipio XIII, soprattutto sul fronte scuola di cui nel tempo è diventata il punto di riferimento. Nel 2016 è stata eletta nel consiglio municipale, dove ha preso parte attivamente alle commissioni scuola, sport, sociale e lavori pubblici. In particolare nella commissione scuola ha lavorato insieme all’ANPI per costruire i percorsi della memoria nelle scuole.