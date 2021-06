Concorsopoli, Grando in Commissione Trasparenza si dimentica della Fusco - Terzo Binario News

Il sindaco Alessandro Grando, unitamente al primo cittadino di Guidonia Michel Barbet.

Al sindaco ladispolano è stato chiesto conto della presenza di Elpidio Bucci e di Riccardo Rapalli, come ex dirigenti del Comune di Ladispoli, al concorso di Allumiere.

Grando ha fornito delle risposte scorrendo l’albo pretorio ma nel merito ha rimandato all’invio di documentazione alla Commissione.

Molto abilmente ha evitato di sottolineare come una delle assunte fosse quella Alessandra Fusco già mandataria nel 2017 della sua campagna elettorale ed ex articolo 90 dello stesso comune ladispolano.

Come non si può dimenticare che lo stesso Bucci, vero che ha lasciato l’incarico poco dopo l’insediamento di Grando, ma che Asp Finance rimane advisor del comune di Ladispoli.

“Sono andato a cercare sull’albo Pretorio – ha detto Grando nella Commissione presieduta dalla consigliera Fdi Chiara Colosimo – qualche atto e ho trovato la delibera di Giunta. Il resto degli atti mi riservo di spedirli”. Giunta alla quale Grando non ha partecipato ma appare difficile che nessuno gli abbia riferito cosa sia stato deciso, essendo presente lo steso Segretario Generale.

“Sulle date Dovrei avere il tempo di chiedere delucidazioni al funzionario, così come sostiene il sindaco di Guidonia vale lo stesso. avevamo necessità di attingere dal comune di Allumiere, per integrare il personale per una carenza strutturale cronica. C’era disponibile anche la graduatoria del comune di Fiumicino ma le posizioni che servivano erano già state occupate”.