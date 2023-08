I Ladri di Carrozzelle incantano Santa Marinella, continua il successo degli eventi estivi • Terzo Binario News

Diversi. Ma da chi ‘? E’ stato questo il tema portante che ha dato un valore aggiunto ad un concerto, di grande livello artistico e che ha visto esibirsi I ladri di Carrozzelle una band che definire particolare sarebbe solo riduttivo. Il parco Martiri delle Foibe ieri sera ha ospitato uno degli appuntamenti clou della rassegna “Estate Solidale”, una iniziativa che ha saputo coniugare musica divertimento e reale integrazione, promossa dall’amministrazione comunale del sindaco Tidei e dall’ assessore alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio, grazie ad un contributo di Enel e alla collaborazione del centro sociale anziani e dell’ associazione Stella Polare Aps.

Una serata di musica che ha coinvolto ed affascinato il pubblico e che è stata aperta dall’ esibizione dell’annunciata Guest Star Alessandro Poleggi che ha proposto una sua personalissima interpretazione di uno dei brani più belli di Vasco Rossi.

Il concerto è poi proseguito con musiche dance anni 70 e grandi successi come Distrofichetto brano scritto e arrangiato dai Ladri di Carrozzelle che hanno affascinato e divertito per la loro grande autoironia il pubblico riscuotendo applausi e consensi. Applausi che sono andati anche al sindaco Tidei e all’assessore D’Emilio che, in un loro breve intervento, hanno voluto ricordare l’ impegno fattivo che amministrazione comunale , presenti all’ ‘evento anche il vice sindaco Roberta Gaetani gli assessori Andrea Amanati e Gino Vinaccia oltre al presidente del consiglio Emanuele Minghella, sta riservando all’abbattimento di tutte le barriere e non solo architettoniche.

Un progetto finalmente realizzabile per creare una città realmente accessibile. Esattamente come lo è il parco Martiri delle Foibe gestito dall’ associazione Stella Polare che ha fatto attraverso mille e diverse iniziative della disabilità una opportunità di coesione sociale e crescita. Non a caso il primo commento del chitarrista della Band, è stato di grande apprezzamento nei confronti degli organizzatori della rassegna e dell’ amministrazione Tidei che ha realizzato e aperto al pubblico un’area accessibile a tutti.

I Ladri di Carrozzelle hanno trovato qui una rampa che gli ha permesso di salire agevolmente sul palco Potrebbe sembrare una ovvietà ma, purtroppo non lo è. Sono ancora tante le location off limits per i diversamente abili .

E dopo aver ballato sulle note di uno dei successi dei Village People e dopo un’ ultima richiesta di bis, il concerto evento dell’ estate solidale si è concluso con uno spettacolo pirotecnico. Appuntamento a domani sera con l’ultimo evento in programma per una serata dance revival che tornerà a far ballare tutti ma davvero tutti per salutare in allegria l’estate che sta finendo. Parole di grande soddisfazione sono state espresse dall’assessore D’ Emilio.

“ E’ stato un concerto emozionante che ha toccato profondamente i nostri cuori e sono certo ha scosso gli animi di tutti presenti. Ringrazio la band il sindaco Tidei tutti i colleghi della Giunta gli organizzatori e il pubblico che con la loro presenza hanno voluto testimoniare che la diversità è solo nella mente di chi vuole alzare muri mentre noi siamo per abbatterli”.