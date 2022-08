I giovani grillini di Civitavecchia puliscono San Gordiano • Terzo Binario News

“Basteranno 10 sacchi? Ma si dai!” Questa è la favola a cui credevamo prima di iniziare a sporcarci le mani.

Abbiamo raccolto quindici sacchi di immondizia, un forno a microonde, un televisore e un materasso; una mattina intera di lavoro per renderci conto di aver appena percorso cento metri.

Ci chiediamo come sia possibile che il comune possa aver abbandonato il decoro urbano, perché nessuno si preoccupa di questa situazione?

Noi non possiamo arrenderci, e non lo faremo, continueremo nel nostro operato non solo a San Gordiano, ma anche nelle altre zone periferiche lasciate a loro stesse (non che in centro la situazione sia migliore…).

Chiediamo a gran voce l’aiuto di tutti coloro che sono sensibili a tale tematica”.