I giovani avvocati di Civitavecchia incontrano i parlamentari - Terzo Binario News

“Grande successo per la tavola rotonda on-line sulle “misure per la Giustizia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” organizzata dalla sezione AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – di Civitavecchia con ospiti l’On. Marta Grande e l’On. Alessandro Battilocchio.

Il dialogo tra i giovani Avvocati del Foro di Civitavecchia ed i due Parlamentari è stato moderato dall’Avv. Margherita Del Villano (Vice Presidente della sezione AIGA di Civitavecchia) e dal dott. Federico Ricci (Vice Presidente della Consulta dei Praticanti della sezione AIGA di Civitavecchia).

Numerosi gli spunti emersi, tra cui gli interventi da adottare per ridurre la durata dei processi salvaguardando il diritto di difesa nonché il rapporto tra giustizia e produttività del sistema economico.

“Ringraziamo l’On. Marta Grande e l’On. Alessandro Battilocchio – hanno sottolineato i moderatori dell’evento – per la disponibilità mostrata. Gli interventi per la riforma della giustizia rappresentano un tema fondamentale per il nostro comprensorio e per tutto il Paese perché, come recentemente affermato anche dal Ministro Marta Cartabia, sulla giustizia l’Italia si gioca tutto il Recovery”.

AIGA-ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI-SEZIONE DI CIVITAVECCHIA