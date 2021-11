I Cugini di Campagna in concerto a Valcanneto - Terzo Binario News

A Valcanneto arrivano i Cugini di Campagna.

Dopo la querelle con i Maneskin, accusati dallo storico gruppo di “Anima Mia” di aver copiato il look con il quale hanno aperto il concerto dei Rolling Stones, tornano nel territorio etrusco per una serata organizzata dal loro storico fan club.

Saranno infatti in concerto in una serata cena-spettacolo al Tiffany (ex Kronos) di Valcanneto nella serata di sabato 27 Novembre, con appuntamento alle ore 20:00.

Un evento per i tanti appassionati dei Cugini, per ripercorrere tutti i successi che da oltre 40anni rendono famoso e sempre apprezzato gruppo guidato dagli storici fondatori Ivano e Silvano Michetti.