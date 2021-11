Minasi: "Ladispoli e Cerveteri inquinate, soglie del Pm10 superate 44 volte nel 2020" - Terzo Binario News

“Negli ultimi decenni, un numero crescente di studi ha mostrato come l’esposizione a livelli di inquinamento atmosferico elevati possano avere effetti negativi sulla salute.

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base giornaliera o annuale. Il Valore Limite giornaliero per la protezione della salute umana è di 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte/anno.

I comuni di Ladispoli e di Cerveteri nel 2020 hanno superato tale limite di 44 volte (Arpa Lazio valutazioni della qualità dell’aria della regione Lazio 2020) e sono comuni che per la loro posizione geografica ritengo che dovrebbero essere assenti da qualsivoglia inquinamento.

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell’aria dove permangono per tempi abbastanza lunghi e possono essere trasportati anche per grandi distanze.

Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia, principalmente, da attività antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario) .

Invito i Sindaci delle due città in quanto a loro è demandato l’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale di assumere urgentemente provvedimenti atti a evitare il perpetuarsi di tali forme di inquinamento nocive alla salute.

Evidenzio che Ladispoli è posta sul mare e che in questi ultimi anni usufruendo delle strutture e dei servizi da tempo presenti e già precari per la popolazione residente strade, rete fognante ,rete idrica, trasporti e quanto altro è, abnormemente, cresciuta.

I cittadini ed i loro polmoni restano in perenne attesa di idonei provvedimenti in quanto è assurdo vivere sul mare e subire nell’aria superamenti non consentiti del valore limite previsto per il PM 10″.

Gaetano Minasi