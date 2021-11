Casa occupata a Cerveteri, ufficiale giudiziario in arrivo per Esmeralda - Terzo Binario News

La donna incalzata dalle telecamere di Fuori dal Coro per essere abusiva da anni

Prosegue a Cerveteri, sotto le telecamere incalzanti di Fuori dal Coro programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, il caso dell’occupazione abusiva da parte della signora Esmeralda di un immobile di proprietà di due anziani di Cerveteri.

Secondo le dichiarazioni di Angela, la proprietaria della casa “in ostaggio”, Esmeralda non paga l’affitto da 500euro al mese da un anno e il contratto è scaduto dal settembre 2020. Una casa che Angela ha comprato insieme al marito dopo tanti anni di sacrifici. Un grazioso immobile al mare, che hanno deciso di affittare per coprire le varie spese, tra cui molte anche legate all’acquisto di farmaci e visite mediche.

Già in diverse occasioni il programma Fuori dal Coro si è occupato del caso, provando ad intervistare (anche se spesso i servizi sono stati un po convulsi), l’inquilina morosa che a sua discolpa ha più volte affermato che il contratto d’affitto è intestato al suo ex compagno e che all’interno dell’immobile ci vive lei con suo figlio minore.

Stato che però, sebbene da un lato possa rappresentare persino una tutela nei suoi confronti, proprio per la presenza di un minore, non le impedisce certamente di pagare un canone d’affitto, anche in considerazione del fatto che ha un’entrata propria derivante dal lavoro in un CAF.

Compatti i suoi colleghi di lavoro che durante l’ultimo servizio del programma di Mario Giordano hanno respinto con forza l’inviata, facendo un vero e proprio scudo umano a difesa della donna che ha successivamente chiamato i Carabinieri di zona.

Una volta poi uscita dal lavoro, sempre incalzata dalla giornalista le è stato chiesto come si comporterà quando tra pochi giorni si prevede l’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto.

Alla domanda se lascerà la casa, la risposta è stata un “sì” molto labile, al quale la stessa giornalista ha creduto molto poco. Sicuramente ci saranno aggiornamenti nelle prossime puntate.

Al link, il servizio andato in onda:

