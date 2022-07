I Carabinieri a Fiumicino stangano ladri ed ncc abusivi • Terzo Binario News

Proseguono i quotidiani controlli, da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. Denunciate 3 persone per tentato furto e sanzionati 3 autisti NCC abusivi.

In tre distinti interventi presso il duty free situato al Terminal 3 – Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3 persone di 40, 30 e un 29 anni, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all’interno dei loro bagagli.

Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di stecche di prodotti di cosmesi del valore di diverse centinaia di euro.

Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

All’uscita del Terminal 3 – Arrivi, i Carabinieri hanno sanzionato 2 autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. Transitando nei pressi del Gate, i Carabinieri hanno notato i soggetti lungo il percorso pedonale intenti a procacciare clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito. I Carabinieri hanno elevato sanzioni per un importo totale di € 6.192.

Dal 1 Gennaio 2022 al 20 Luglio 2022, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno contestato 78 infrazioni all’ordinanza 10/2017 emessa dal direttore ENAC dell’aeroporto di Fiumicino, per un totale di 160.000 euro.