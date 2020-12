I bookmaker del 2020 - Terzo Binario News

L’industria del gioco d’azzardo è in continua crescita, registrando dati sempre positivi e la nascita di nuovi bookmaker specializzati. Una tendenza favorita dallo sviluppo delle nuove tecnologie, che ha portato all’introduzione di vari giochi, allargando il campo non solo alle scommesse sportive ma anche al mercato dei casinò, dove i giocatori possono fare esperienze live a tavoli reali, collegandosi con il computer o lo smartphone.

In rete crescono sempre di più le piattaforme che offrono la possibilità di effettuare gambling online, molte di queste spesso operano in maniera illegale. Il tema della sicurezza dei giochi d’azzardo online è stata al centro della Safer Gambling Week, organizzata da Inghilterra e Olanda e tenutasi a novembre, in cui i principali provider internazionali, tra cui Starvegas, hanno discusso sui mezzi e strumenti per contrastare e prevenire le attività illegali nel settore. Intanto, la lista dei bookmaker con licenza regolare e con servizi di assistenza clienti di qualità, continua a crescere. Tra i migliori del 2020 c’è Starvegas, che si trova in cima alla classifica, che comprende operatori italiani e stranieri.

Starvegas miglior bookmaker del 2020

Starvegas è il bookmaker ritenuto tra i migliori siti di scommesse del 2020. Il brand di origini maltesi, dotato di licenza ADM, mette a disposizione un’ampia offerta di giochi tra cui slot, casinò, casinò live, jackpot, blackjack, roulette, scommesse sportive, a cui si accede tramite registrazione e con la possibilità di giocare sia da computer che da smartphone, scaricando l’apposita app dagli store online gratuitamente. La piattaforma che accetta vari metodi di pagamenti, è reputata facile da usare e con un servizio clienti efficiente.

Nella lista dei migliori bookmaker dell’anno al secondo posto c’è Betway, apprezzato per le ottime quote sportive, il bonus di benvenuto e gli altri benefit riservati agli iscritti. Nella classifica c’è anche il bookmaker straniero Campobet, con licenza rilasciata dallo stato di Curacao, la cui piattaforma è reputata dagli utenti una delle più vantaggiose da usare a livello di giochi e di benefici sulle scommesse.