Come viviamo il Fantacalcio in Italia. Passione o dipendenza? - Terzo Binario News

In Italia sono molti gli appassionati di calcio, in particolare di Serie A, a seguire con attenzione ogni fine settimana le partite delle proprie squadre del cuore e non solo. Dalla passione per questo sport è nato un divertente gioco da fare prevalentemente con gli amici, ma non solo, chiamato Fanta Calcio. In tanti sapranno di cosa si tratta, ma proviamo a descriverlo brevemente: ogni giocatore, denominato anche Fanta Allenatore, dovrà creare una propria squadra utilizzando i calciatori reali del campionato. Ogni giornata un allenatore sfiderà un altro della propria Lega e i risultati andranno a creare una classifica generale che decreterà il vincitore. Ovviamente il tutto avverrà con dei soldi in palio, accordando la cifra tra i giocatori della stessa competizione. È proprio questo il punto centrale: la somma di denaro che ogni membro va a puntare può anche toccare cifre piuttosto elevate con un montepremi importante. Ed ecco che un semplice gioco con amici può trasformarsi in una trappola paragonabile alle scommesse sportive o al casinò, che spesso va proprio a sommarsi con questi ultimi e ad accrescere il malessere economico e soprattutto psicologico. Perdere ogni giornata, soffrire per un gol subito all’ultimo minuto, innervosirsi per il calcio di rigore sbagliato dal proprio attaccante.

Risulta perciò importante applicare una distinzione tra divertimento e dipendenza, soprattutto se viene considerato nel contesto di un cattivo rapporto con il gioco a tutti i livelli. Anche il Fanta Calcio può essere quindi ritenuto ludopatia. A stabilirlo è stata persino un’udienza tenutasi negli Stati Uniti, che ha dichiarato illegale l’equivalente statunitense “Fantasy Football” in tutto lo Stato di New York. A dirla tutta i Daily Fantasy Sport negli USA (nome americano usato per chiamare i diversi Fanta Giochi relativi ai vari sport) sono attualmente legali in 43 stati. Gli stati che non consentono i Fantasy Sport al momento della pubblicazione sono Washington, Idaho, Montana, Nevada, Arizona, Louisiana e Hawaii.

