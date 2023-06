I bambini di quinta elementare in visita alla municipale di Tarquinia • Terzo Binario News

Lo scorso mercoledì si è svolta per la prima volta con successo un’iniziativa per avvicinare i bambini al mondo della polizia: un open day presso il Comando di Polizia Locale aperto alle classi quinte della scuola elementare Corrado e Mario Nardi di Tarquinia.

Gli agenti si sono recati nella prima mattinata presso la scuola per accompagnare i bambini fino al comando di polizia. Qui gli studenti sono stati portati in visita negli uffici dove gli agenti hanno spiegato tutte le funzioni svolte dal corpo di polizia locale all’interno del comando e l’insieme delle attività portate avanti dai singoli uffici. È stata poi illustrata tutta la strumentazione che viene utilizzata in supporto dell’attività svolta dagli agenti ed il suo impiego tecnico come l’autovelox, l’autoscan, l’etilometro ed il telelaser.

La visita si è conclusa all’esterno del comando dove gli alunni hanno potuto vedere le auto della polizia anche al loro interno, avendo l’opportunità di osservare la strumentazione con cui sono equipaggiate. Infine è stata fatta dagli stessi agenti una simulazione d’intervento per far consentire ai bambini di immedesimarsi in una giornata di lavoro reale.

Gli studenti si sono dimostrati interessati ed incuriositi ed hanno fatto molte domande agli agenti per approfondire tutti gli argomenti proposti.

“Si tratta di un’occasione importante”, spiega il Comandante Nicola Fortuna, “per far conoscere il nostro lavoro ai piccoli concittadini e per costruire con loro sin dall’infanzia un rapporto di fiducia, gettando le basi di un sentimento positivo nei confronti delle Forze dell’Ordine e del ruolo di tutela della cittadinanza che portiamo avanti ogni giorno con il nostro impegno”.