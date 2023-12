Guerrucci, assolti i vertici dell'azienda di Civitavecchia • Terzo Binario News

Francesca Guerrucci e Armando Christian Calvanese erano accusati di false comunicazioni sociali e corruzione propria e conseguenti illeciti amministrativi

“La società Guerrucci Mario srl e i suoi vertici Francesca Guerrucci (amministratore delegato) e Armando Christian Calvanese (presidente Cda) sono stati assolti dalle imputazioni di false comunicazioni sociali e corruzione propria e dai conseguenti illeciti amministrativi contestati perché il fatto non sussiste.

Giunge finalmente a conclusione una vicenda complessa e dolorosa, che ha avuto un lungo impatto sulla vita aziendale e di cui, all’esito di un dibattimento durato oltre cinque anni, è stata dimostrata l’eclatante infondatezza.

Siamo stati sempre convinti del nostro operato, confidando nella decisione dei giudici che ci dà un’ulteriore spinta per continuare a lavorare al meglio, come sempre fatto in questi anni, anche a tutela dei nostri lavoratori”.

Guerrucci Mario srl