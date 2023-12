Califano: “Richiesti fondi alla Regione Lazio da investire su Fiumicino” • Terzo Binario News

Richiesta nata dai Consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Paolo Calicchio, Erica Antonelli e Fabio Zorzi

Su richiesta del gruppo del Partito Democratico di Fiumicino, del capogruppo Ezio Di Genesio Pagliuca e dei consiglieri Paolo Calicchio, Erica Antonelli e Fabio Zorzi, ho presentato alcuni emendamenti alla legge di stabilità regionale con l’obiettivo di intervenire su alcune criticità che attanagliano il territorio.

Nello specifico 6 milioni per il triennio 2024/2026 come fondo destinato alle attività economiche e ai privati per fronteggiare i sempre più frequenti danni derivanti da eventi meteorologici avversi.

Tre milioni per il triennio 2024/2026 per la messa in sicurezza del Porto Canale e l’acquisto e messa in opera di una draga che possa finalmente operare ogni qualvolta si presenti l’insabbiamento del fondale.

1.5 milioni di euro per il triennio 2024/2026 per la pulizia e messa in sicurezza del fiume Arrone e per la bonifica straordinaria dei rifiuti e dei detriti sul territorio della foce del Tevere.

Quattro provvedimenti importantissimi per Fiumicino e che auspico possano essere accolti dalla giunta Rocca. I problemi dei territori non hanno colore politico. I cittadini si aspettano da noi risposte importanti e urgenti.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano