Grosse novità per il Centro anziani di via Saffi a Santa Marinella • Terzo Binario News

Importanti novità al centro anziani di via Saffi di Santa Marinella, lo ha annunciato il sindaco Pietro Tidei in occasione del pranzo domenicale che si è svolto nel weekend in occasione dello scambio degli auguri di Natale a cui è stato ospitato, portando con sé panettoni, pandori e spumanti.

“E’ stata firmata un’importante convenzione con il centro anziani di via Saffi – ha affermato il primo cittadino – grazie all’autorizzazione della Regione Lazio e alla consigliera Tidei, abbiamo adottato la delibera secondo cui le spese d’ora in avanti potranno essere finanziate dall’amministrazione comunale. Ad oggi la struttura ha comunque meno consumi grazie alla recente installazione dei pannelli solari. Il centro anziani è un fulcro vitale della città e per tale motivo ringrazio i dirigenti e il personale della struttura che continuano a proporre sempre nuove attività da proporre agli ospiti della struttura. Tra qualche giorno prenderanno il via i lavori di ristrutturazione nella parte esterna del centro per la realizzazione di una pista da ballo in acciaio, che potrà essere utilizzata in estate e, se ne avremo ancora la possibilità, vorremmo renderla anche coperta in previsione dell’inverno. Inoltre stiamo predisponendo una proposta di delibera per ampliare l’area di ingresso al centro, chiudendo la terrazza con vetri amovibili in modo tale da raddoppiare lo spazio interno”.

“La nostra intenzione – conclude il primo cittadino – è di procedere anche con gli altri centri anziani del territorio, come quello in via dei fiori. Stiamo tentando di acquisire la struttura della Congregazione delle Suore Carmelitane per cercare di realizzare proprio a due passi dal mare un nuovo centro comunale. Ho incontrato in questi giorni i dirigenti della Pro Loco per fare un sollecito al parroco di Santa Severa Don Stefano in merito all’affitto dell’immenso locale sottostante la Chiesa Sant’Angela Merici, nel centro storico cittadino, per trasformare la sala in un nuovo centro sociale e di aggregazione, un fatto molto importante per la Città che ci auguriamo possa essere realizzato quanto prima in modo da poter avere la possibilità di ospitare quante più persone, anche giovani e famiglie, offrendo assistenza ed accoglienza. La città necessita di centri sociali e nuovi punti di riferimento con spazi verdi e all’aperto per tutti”.