Raccolta olii vegetali esausti, ecco dove portarli a Civitavecchia • Terzo Binario News

Un altro passo in avanti nella raccolta differenziata, annuncia Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. Da oggi sarà infatti possibile aiutare l’ambiente conferendo l’olio domestico negli appositi contenitori.

Anche la città di Civitavecchia si è infatti dotata di un servizio di raccolta degli oli alimentari esausti. Gli oli alimentari esausti sono altamente inquinanti per le acque e creano disagi agli impianti di depurazione. Da oggi è possibile conferire gli oli esausti negli appositi contenitori collocati su tutto il territorio comunale. Gli oli devono essere conferiti all’interno dei raccoglitori in contenitori in plastica o alluminio NO VETRO!

Attualmente le stazioni ecologiche si trovano nell’elenco riportato di seguito che verranno incrementate nei prossimi giorni:

ELENCO ISOLE ECOLOGICHE ATTUALMENTE DISPONIBILI

(posizionate accanto ai contenitori bianchi per la raccolta di abiti usati)

Viale Ezio Maroncelli 32

Viale dei Platani

Viale della Vittoria 2

Via San Francesco di Paola 12

Viale Palmiro Togliatti 17

Largo dei Mille

Via leopoli 31

Via Antonio da Sangallo 4

Via Galileo Galilei 1

Via Lago di Bracciano 2

Via Achille Montanucci 140

Piazzale Giocondo De Dominicis 10

Via Gian Battista Falda 10

Via Dell’Orto di Santa Maria 14

Viale Enrico Berlinguer 2

Via dei Padri Domenicani 2

Via Braccianese Claudia 63

In questi giorni la R.A.U., l’Azienda che si occupata di collocare le isole ecologiche mobili su tutto il territorio comunale, è presente a Civitavecchia in Piazzale degli Eroi (accanto al Punto Informativo Turistico) con un proprio stand per sensibilizzare i cittadini sul nuovo servizio di raccolta degli oli vegetali esausti, in collaborazione con Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

Lo stand sarà presente fino al 23 dicembre 2022 in Piazzale degli Eroi (accanto al P.I.T.) dalle ore 10 alle ore 16.

Civitavecchia Servizi Pubblici Srl