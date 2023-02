Grande successo a Cerveteri per la raccolta del farmaco: raccolti oltre 1200 medicinali da banco • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia volontari, cittadini e personale delle farmacie

“In quattro farmacie, due comunali e due private, i Volontari hanno raccolto 1296 farmaci da banco da destinare alle famiglie in maggiore difficoltà. A Cerveteri è stata un grande successo la raccolta nazionale del farmaco, coordinata nella nostra città dal Centro di Solidarietà Cerveteri che ha saputo coinvolgere in questa grande esperienza solidale tantissime realtà di volontariato. A tutti i volontari, ai cittadini e le cittadine che hanno sostenuto l’iniziativa e al personale delle farmacie, che con professionalità hanno indirizzato la clientela nel fare il miglior acquisto, il mio ringraziamento più sentito”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel commentare i dati finali relativi alla città etrusca.

“Erano quattro le farmacie coinvolte nell’iniziativa – ha proseguito il Sindaco di Cerveteri – le farmacie private Morabito e Cavallini e le Comunali n.2 e n.5, rispettivamente di Cerenova e Cerveteri. In tutti e quattro i punti di raccolta le donazioni ricevute dai volontari sono state davvero importanti. Grazie a questi risultati, consentiremo al Centro di Solidarietà Cerveteri, una realtà molto importante nella nostra città sul fronte del sociale e dell’assistenza alle categorie più deboli”.

“Con la crisi pandemica prima e il caro-bollette dopo, tante famiglie italiane sono entrate in una forte difficoltà economica, tale a volte da impedirgli di poter acquistare anche beni di prima necessità come può essere un semplice farmaco da banco per curare un raffreddore o un’influenza – ha concluso il Sindaco Elena Gubetti – siamo chiaramente consapevoli che non sono iniziative come queste a risolvere i problemi di tutte le famiglie, ma l’auspicio, come ogni anno, è quello di poter garantire loro un piccolo sostegno tangibile e concreto”.