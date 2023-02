Tris di appuntamenti al caffè letterario del Rifugio degli Elfi a Cerveteri • Terzo Binario News

Siamo lieti di comunicarvi le date dei prossimi appuntamenti letterari:

18 febbraio:

“Non tutti sanno che il Medioevo” di Giulia Boccardi, Newton Compton Editori.

In questo libro, l’autrice guida il lettore attraverso tutte le sfaccettature del Medioevo: dagli aspetti più bui e violenti a quelli più floridi, dalle curiosità sulla vita quotidiana alle storie e leggende più celebri.

04 marzo:

“Sfogliando una fiamma. Storia letteraria dei carabinieri” di Emilio Limone, Ianieri Edizioni.

Il libro è un percorso letterario, una ricostruzione dedicata alle comparizioni dei carabinieri nella letteratura dall’Ottocento ad oggi, una descrizione dei protagonisti nati dalla fantasia dello scrittore e in chiusura uno spazio per gli eroi in uniforme che nei decenni hanno lasciato una traccia indelebile nella storia d’Italia e nei libri.

18 marzo:

“Con la mano sotto il mento” di Alessia Latini, Scatole Parlanti Editore.

Sei narrazioni nelle quali insidie, reali o apparenti, visibili o celate, si palesano agli individui nella loro vera natura troppo tardi o, semplicemente, come il miraggio di una realtà che diverrà migliore.

Per Info: Tel. 069943140

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO – POSTI LIMITATI