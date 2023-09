Grande e magica festa a porta Livorno: "Franco Ciambella & Friends" incanta a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune consegna allo stilista un riconoscimento per il suo impegno nell’Alta Moda

Una festa di amici, tra amici storici, nel segno dell’arte, della moda e della solidarietà. Una festa di colori accesi, paillettes, fini tessuti e tulle tra musica, canto, danza, bellezza, eleganza e storia dell’Alta moda.

In una porta Livorno lodata come “magica location di Civitavecchia” non solo dagli ospiti, e immersa in un clima ideale, ieri sera in Porto storico a Civitavecchia si è tenuta la prima edizione dell’evento “Franco Ciambella & friends”.

A sfilare in passerella abili modelle che, perfettamente a loro agio su vertiginosi tacchi, hanno indossato capi ideati dal genio creativo dello stilista Franco Ciambella e realizzati dall’arte sartoriale del suo atelier, svelando all’impaziente pubblico la nuova collezione all’insegna dell’iper-romanticismo, ispirata al mito di Salomè e alla Danza dei sette veli, dal titolo “Hypercromatic”.

La serata charity ha destinato il suo cospicuo incasso, frutto di libere donazioni, all’associazione “Susan Komen onlus”, presente con la dottoressa Claudia Maggiore, medico esperto in oncologia integrata. : «Grazie per la sensibilità dimostrata verso una tematica, quella del tumore al seno metastatico, che coinvolge 56.000 donne e, con loro, intere famiglie – ha detto, invitata sul palco – noi stiamo lavorando per promuovere terapie integrate, che si affianchino a quelle classiche farmacologiche».

Accanto agli abiti di Ciambella hanno sfilato opere realizzate dagli stilisti Gianni Calignano, maestro salentino di “pret a couture” che ha gridato all’urgenza di pace in un momento storico complicato come quello che stiamo vivendo, e Nino Lettieri, partenopeo, innamorato dell’accostamento nero/bianco, alla base della sua ispirazione, entrambi amici di lunga data di Ciambella.Per gentile concessione della figlia Alessia Tota Galgano, per la prima volta Civitavecchia ha potuto anche ammirare un estratto della mostra internazionale “I 60 anni del made in Italy” della giornalista di moda Fiorella Galgano.

Il talento vocale del cantante Valerio Scanu, ex vincitore del Festival di San Remo e fresco di nozze, che si è esibito più volte nel corso della serata, ha affiancato l’eleganza delle esibizioni di Lucymay Di Stefano, prima ballerina al Teatro alla Scala di Milano.

E dopo che Franco Ciambella si è regalato uno spazio per premiare con il cuore e con una bitta d’argento (dono del maestro orafo di Civitavecchia, Marco Mancini) tre eccellenze nei loro diversi campi, ovvero l’architetto Alfiero Antonini, che si è detto colpito e meravigliato bellezza della location scelta per la sfilata, chiedendo di valorizzarlo ancora di più in futuro; la giornalista Fiorella Galgano (con il premio ritirato dalla figlia Alessia Tota) prima donna ad ideare con tenacia e coraggio una mostra collettiva ed itinerante nel mondo, con i pezzi migliori della storia della moda italiana, da Coveri a Ferrè, da Lancetti a Krizia e Versace; e l’amica di sempre, l’amica speciale Claudia Zaccari, l’eterea prima ballerina del Teatro dell’opera di Roma e storica collega di Carla Fracci, un’inattesa sorpresa è arrivata anche per lo stesso Ciambella.

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, affiancato dall’assessore alla cultura, Simona Galizia, hanno infatti consegnato nelle mani dello stilista un premio che racchiude tutto l’affetto della città. Ecco la motivazione: “Per aver rappresentato e promosso da oltre 30 anni l’eleganza, la tradizione e la preziosa artigianalità dell’Alta Moda Italiana nel mondo. Per aver portato sui palchi più prestigiosi, le passarelle internazionali e i red carpet più ricercati, con eleganza, coraggio e caparbietà, il nome della sua terra e l’eco delle sue origini. Per aver interpretato, da oltre 30 anni, i bisogni e sogni della principessa nascosta in ogni Donna”.

Simpatiche e spigliate le ex modelle e conduttrici televisive e radiofoniche, Chiara Giallonardo e Valentina Andreatini, amiche storiche di Ciambella, che, avvolte in magici abiti dello stilista, e coinvolgendo con battute al microfono anche le bellissime ospiti della serata, Miss Lazio, Chiara Avanzi, e Miss Roma, Marta Antonucci, hanno presentato la serata patrocinata dal Comune di Civitavecchia e dall’Autorità Portuale, quest’ultima presente con il suo presidente Pino Musolino.

Emozione e lacrime di gioia per Ciambella che, commosso ed inondato dall’affetto dei suoi tanti amici, per prima la sua amata, storica sarta Manuela Gaudino, ha detto: «Scusate queste lacrime, sono troppo emozionato: amo da sempre questa città e, viaggiando, mi sono reso conto che la sua bellezza e il suo valore non sono sempre riconosciuti in modo adeguato proprio da chi la abita. Il suo porto, che ci ospita stasera, ha un passato, un presente ed un futuro che non hanno eguali nel mondo. Amiamoci ed amiamo un po’ di più questa città! A questo punto della mia carriera mi piacerebbe farle un dono: creare qui una scuola che permetta a giovani di tutto il mondo di studiare moda ed esprimere tutta la loro creatività, apprendendo l’artigianalità della sartorialità che si sta, purtroppo, perdendo anche in Italia».

Protagoniste della serata per trucco e maquillage sono state le bravissime Alessandra Barlaam che si occupa di cosmetica e formazione per l’Azienda Gamax e Federica Cercaci, esperta nel suo settore per cinema e moda. Le acconciature delle modelle in passerella sono state curate dalla Compagnia della Bellezza di Patrizia Piscitello.

Le luci sono state architettate da Massimo Peroni, le riprese da Salvatore Rocchetti, la regia di Rosy Panacci. La veste grafica dell’evento è stata di Valerio Mandrici.

La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di media partner come Trc Giornale, Civonline, La provincia, Radio Stella, Idea Radio, Bignotizie.it, Terzobinario.it e grazie al finanziamento da parte di molte attività commerciali della città e del territorio che si ringraziano pubblicamente: Coop Tecnomate (squadra antinquinamento), Port utilities spa, Ferro e metallo di Francesca Moroni, Todis, Conad Nord Ovest, Cafimar Rimorchiatori Laziali, RF Costruzioni, EGH ingegner Drosi, Bonini onoranze, Valentini immobiliare, SGE di Barbara Iacurto, Bellettieri, Seport, Orsolini, CM restauri, Marco Mancini Orafo, Carrazza Assicurazioni, Spedimar, Gamax, Compagnia della Bellezza, Firicano, Spurio Farmacia, BCC Roma – agenzia di Civitavecchia, Ristorante Tenuta dell’Argento.

Le foto a corredo del comunicato sono gentilmente concesse dal fotografo Massimiliano Bonucci.