Gran finale per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: oggi i carri allegorici, Antonio Giuliani e i fuochi d’artificio • Terzo Binario News

Ieri nuovo record di presenze a Cerveteri, con Madonna dei Canneti che vince la Gara della Pigiatura

“Ci siamo, è l’ultima giornata della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

Anche ieri oltre 10mila persone hanno scelto Cerveteri, hanno scelto la nostra città e la nostra Sagra per trascorrere una serata di divertimento, di musica, per stare in allegria in famiglia e con gli amici.

Oggi è il giorno clou, con l’attesissima sfilata dei Carri Allegorici dei Rioni, che si preannuncia essere davvero straordinaria, in programma dalle ore 18:30 in Piazza Aldo Moro, lo spettacolo di Antonio Giuliani in Piazza Santa Maria e un grande spettacolo pirotecnico finale.

I primi tre giorni di Sagra sono stati davvero una grande festa, anche per oggi ci sono tutti i presupposti per una giornata e serata davvero memorabile”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare il programma dell’ultima giornata della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che giunge a conclusione dopo aver fatto registrare nei primi tre giorni numeri record.

“La comicità di Andrea Perroni, il Jazz della Dixie Band, le degustazioni della Piazza del Vino e dei Sapori e il travolgente e tradizionale spettacolo della Gara della Pigiatura, che ha visto la vittoria del Rione Madonna dei Canneti, gli stand di artigianato e tutte le attività in programma ieri hanno riscosso tutte un successo di pubblico straordinario – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le grandi presenze di questi giorni sono il meritato riconoscimento per il lavoro che è stato fatto nelle scorse settimane per organizzare la Sagra dell’Uva. Un lavoro corale, che ha visto la nostra Amministrazione fortemente impegnata ma che allo stesso tempo ha potuto fare affidamento su una rete associativa davvero forte, partendo dai Rioni, proseguendo per la Pro Loco delle Due Casette, l’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso, l’Associazione Momenti Divini e molti altri. A tutti coloro che da settimane stanno lavorando per la Sagra, e che anche in queste giornate sono impegnati nelle varie piazze, il mio più sincero ringraziamento”.

Tanti gli appuntamenti dell’ultima giornata di Sagra. Si comincia alle ore 18:00 con la presentazione del Città di Cerveteri sul palco di Piazza Aldo Moro. Interverranno i calciatori della squadra maschile, impegnata nel prossimo anno nel Campionato di Promozione, e le calciatrici della squadra femminile, che disputeranno il Campionato di Eccellenza. A seguire, la sfilata dei Carri Allegorici. In serata, alle ore 22:00 in Piazza Santa Maria spazio alla comicità con Antonio Giuliani e infine, i fuochi d’artificio. Un bellissimo spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco delle Due Casette.