Governo Civico per Cerveteri: “Realizzazione rotatoria allo svincolo autostradale notizia positiva, bene il Sindaco Gubetti” • Terzo Binario News

“Apprendiamo con soddisfazione la notizia diramata dal Sindaco Elena Gubetti circa l’impegno preso da parte di Autostrade per l’Italia di realizzare la rotatoria allo svincolo autostradale, un’opera di fondamentale importanza e non più rimandabile. Una disponibilità quella di Autostrade per l’Italia che giunge dopo che per anni, già nelle nostre precedenti esperienze amministrative, quando il Sindaco era Alessio Pascucci, il Comune di Cerveteri aveva fatto forte pressione affinché venisse realizzata l’opera. Come gruppo consiliare di maggioranza, che esprime in Aula 7 Consiglieri e come gruppo direttivo, saremo al fianco del Sindaco per vigilare affinché i tempi di realizzazione, indicati orientativamente per la prima parte del 2024 vengano rispettati”. Lo dichiarano in una nota i componenti del Direttivo di Governo Civico per Cerveteri.

“La rotatoria allo svincolo autostradale è un’opera attesa dalla città da tanto tempo – prosegue la nota – siamo certi che il Sindaco Elena Gubetti, come sempre, saprà continuare a far valere la propria posizione e quella del Comune di Cerveteri per fare in modo che quanto prima partano i cantieri per la sua realizzazione”.