Stamani un’auto è bruciata in via Isonzo a Civitavecchia, nei pressi dell’incrocio con via Garigliano.

Intervento dei Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi, arrivati prestissimo per via della vicinanza con la sede, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi al veicolo.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, che hanno sospeso il traffico per il tempo necessario ai pompieri per lavorare.