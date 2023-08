Gli ultimi giorni di Caravaggio, a Cerveteri in scena Primo Reggiani e Francesca Valtorta • Terzo Binario News

Appuntamento per giovedì 10 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara, ingresso con biglietto

Luci e ombre sulla vita di Caravaggio, la storia dell’artista che ha reso la sua vita arte e ha dato all’arte la vita, sino all’ultimo giorno della sua vita, quando venne lasciato morire su una spiaggia sale in scena al Parco della Legnara all’interno del programma dell’Estate Caerite 2023. Giovedì 10 agosto alle ore 21:30, arrivano Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Francesco Bordigon con lo spettacolo teatrale “Caravaggio”.

“Uno spettacolo di qualità con due attori straordinari e molto conosciuti dal pubblico – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – in poco più di un’ora di spettacolo, Reggiani e la Valtorta portano in scena gli ultimi momenti di vita del pittore, ormai morente, consumato dalla febbre, durante i quali parla, racconta e ricorda alcuni frammenti della sua straordinaria esistenza. Uno spettacolo che affascina per le immagini, i quadri composti come pronti per prendere vita, l’assoluta concretezza della luce, la forza evocativa dei bui improvvisi, le facce, quelle straordinarie facce impresse da sempre nella memoria. Tutto questo e molto altro in questo spettacolo che racconta la storia di un artista che ha reso la sua vita arte e ha dato all’arte la vita, sempre in lotta con gli altri e con se stesso, fino all’ultimo giorno quando, stremato, venne lasciato morire su una spiaggia vicino a Porto Ercole il 18 luglio 1610”.

Lo spettacolo è ad ingresso con biglietto. I biglietti sono acquistabili presso il Punto di Informazione Turistica sito in Piazza Aldo Moro, che risponde ai numeri 0699552637 e 3534107535.