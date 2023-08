Cerveteri piange Angelo Gnazi, il ricordo commosso del fratello Celestino • Terzo Binario News

Tristezza e cordoglio in città per la scomparsa di Angelo Gnazi, di anni 79, avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 2 agosto. A ricordarlo, il fratello Celestino, noto avvocato e con un passato da Consigliere comunale di Cerveteri, con un lungo messaggio sul proprio profilo Facebook.

“Ciao fratellone, hai combattuto con il tuo sorriso sino alla fine. Il mio geniale Supereroe se n’è andato. Tutti sanno, ma nessuno come me, quanto eri buono e generoso e sarai ricordato così.

La vita ti ha dato molto perché tu eri moltissimo, non ti ha dato quello che meritavi ma, come dicevi, “va bene cosi”.

Hai sofferto il periodo immediatamente post bellico e ne sei uscito alla grandissima con il tuo genio, la tua frenetica intraprendenza, il tuo saper farti amare, il tuo sorriso, la tua fame di vita. Hai iniziato a lavorare a Roma in condizioni peggiori dei nostri attuali migranti e a dodici anni (dodici!) hai trasformato, da solo e rubando ore al sonno, una bici in un motorino (con tanto di motore e serbatoio) per tornare a casa ogni tanto (a 40 km!), roba che se Enzo Ferrari ti avesse conosciuto le Rosse ancora dominerebbero su ogni pista.

Grazie per quello che sei stato ed il rapporto indistruttibile tra noi.

Grazie per aver amato i miei figli ed esserti fatto amare da loro.

Grazie per il tuo viaggio a Londra con me e per il tuo entusiasmo, le infinite camminate, il mercato di Camden ed il giubbotto con Lady Gaga: proprio un’altra categoria, nonostante età ed i tuoi acciacchi. Tu mi hai fatto il regalo non io, così come per l’ultimo viaggio di 15 giorni fa in Umbria, felice dei tuoi luoghi ed io più di te a godere della tua felicità.

Ciao piccolo grande fratellone, so dove sei ora e che siete felici. Sei stato il mio geniale Supereroe e lo rimarrai per sempre”.

Le esequie avranno luogo domani, venerdì 4 agosto alle ore 10:00 nella Chiesa Santuario Madonna di Ceri.